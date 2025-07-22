22.07.2025 12:22 Рита Парфенова

До 1 серпня на вулиці Юрія Савчина у Харкові обмежено рух транспорту

У Харкові тривають роботи на газопроводі на вулиці Юрія Савчина. Через це обмежено рух транспорту в районі будинку №7.

У Харкові до 1 серпня обмежено рух транспорту на вулиці Юрія Савчина – в районі будинку №7. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За інформацією Департамента будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням робіт на газопроводі.

Рух транспорту здійснюється вільною від робіт смугою.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.