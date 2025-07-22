До 1 серпня на вулиці Юрія Савчина у Харкові обмежено рух транспорту

У Харкові тривають роботи на газопроводі на вулиці Юрія Савчина. Через це обмежено рух транспорту в районі будинку №7.
У Харкові до 1 серпня обмежено рух транспорту на вулиці Юрія Савчина – в районі будинку №7. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
За інформацією Департамента будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням робіт на газопроводі.
Рух транспорту здійснюється вільною від робіт смугою.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.
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