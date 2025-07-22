22.07.2025 11:38 Рита Парфенова

У Харкові 15 будинків на Північній Салтівці підлягають знесенню – Ігор Терехов

Близько 90% житлових будинків на Північній Салтівці пошкоджено або зруйновано. Частину з них уже неможливо відновити – замість них будуватимуть нове житло, повідомив міський голова.



Фото: ХМР

Харківська міська влада продовжує роботи з впорядкування житлового фонду на Північній Салтівці – одному з найбільш постраждалих районів міста внаслідок російської збройної агресії. Про це сьогодні, 22 липня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, орієнтовно 90% будинків у цьому районі зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані. Наразі триває процес відбудови, однак, як підкреслив Терехов, попереду ще багато роботи.

«Відбудова вже проводиться, але попереду ще багато роботи. Станом на сьогодні 15 будинків підлягають знесенню, адже їх неможливо відновити. Натомість на їхньому місці будуть зведені нові житлові будинки», – зазначив Ігор Терехов.

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