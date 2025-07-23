23.07.2025 14:24 Рита Парфенова

24 липня обмежать рух транспорту на Харківській набережній: відомо, де саме

Через ремонт дорожнього покриття 24 липня буде частково обмежено рух на ділянці Харківської набережноїнапрямку вул. Шевченка.



Фото з відкритих джерел

У четвер, 24 липня, з 9:00 до 18:00 на частині Харківської набережної буде тимчасово обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що йдеться про ділянку дороги від проспекту Героїв Харкова до в’їзду Музичного при русі в бік вулиці Шевченка. Тимчасові обмеження пов’язані з виконанням робіт із поточного ремонту дорожнього покриття.

На період ремонту для об’їзду буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.