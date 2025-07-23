    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт 24 липня обмежать рух транспорту на Харківській набережній: відомо, де саме
23.07.2025  14:24   Рита Парфенова

24 липня обмежать рух транспорту на Харківській набережній: відомо, де саме

Через ремонт дорожнього покриття 24 липня буде частково обмежено рух на ділянці Харківської набережноїнапрямку вул. Шевченка.


Фото з відкритих джерел

У четвер, 24 липня, з 9:00 до 18:00 на частині Харківської набережної буде тимчасово обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що йдеться про ділянку дороги від проспекту Героїв Харкова до в’їзду Музичного при русі в бік вулиці Шевченка. Тимчасові обмеження пов’язані з виконанням робіт із поточного ремонту дорожнього покриття.

На період ремонту для об’їзду буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.

 

Тэги:  рух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Дороги та транспорт До 1 серпня на вулиці Юрія Савчина у Харкові обмежено рух транспорту 18.07 Дороги та транспорт У Харкові до 1 вересня перекрито перехрестя на ХТЗ через ремонт 15.07 Дороги та транспорт У Харкові тимчасово скасували трамваї №1 і №5 через наслідки буревію
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 