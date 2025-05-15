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15.05.2025  13:54   Рита Парфенова

Комунальники Харкова впорядкували 3 гектари кладовищ та вивезли понад 120 кубів сміття (фото)

Працівники КП «Ритуал» продовжують наводити лад на міських кладовищах Харкова – щотижня очищають території, косять траву та прибирають сміття.

кладовища харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, в Харкові тривають роботи з упорядкування територій міських кладовищ, меморіальних комплексів і прилеглих ділянок. Цим займаються працівники КП «Ритуал».

кладовища харкова

Протягом минулого тижня вони прибрали 3 гектари території та вивезли понад 121 кубічний метр сміття. Комунальники продовжують косити траву, видаляти поросль, підрізати кущі та очищати алеї.

кладовища харкова

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вул. Наталії Ужвій після обстрілу.

кладовища харкова

Тэги:  кладовище, харків
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