15.05.2025 13:40 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 15 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3034 вакансії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) – 50 000 грн.

Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.

Друкар офсетного плоского друкування – 40 000 грн.

Представник торговельний – 35 000 грн.

Вогнетривник – 22 400 грн.

Швачка – 22 000 грн.

Машиніст ламінувальної машини – 20 000 грн.

Рекламіст – 18 000 грн.

Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 17 990 грн.

Реєстратор медичний – 17 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості необхідно звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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