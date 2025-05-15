15.05.2025 13:40 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 15 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3034 вакансії.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) – 50 000 грн.
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Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.
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Друкар офсетного плоского друкування – 40 000 грн.
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Представник торговельний – 35 000 грн.
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Вогнетривник – 22 400 грн.
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Швачка – 22 000 грн.
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Машиніст ламінувальної машини – 20 000 грн.
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Рекламіст – 18 000 грн.
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Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 17 990 грн.
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Реєстратор медичний – 17 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
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