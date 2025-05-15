69 медалей на Чемпіонаті Європи з козацького двобою вибороли спортсмени Харківщини

Харківські спортсмени здобули 26 золотих, 19 срібних і 24 бронзові медалі на міжнародних змаганнях у Італії. Українська збірна посіла перше загальнокомандне місце.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
З 9 по 13 травня у місті Белларія-Іджеа-Марина (Італія) проходив Чемпіонат Європи з козацького двобою. Участь у змаганнях взяли 34 спортсмени з Харківської області у складі національної збірної України.
Харків’яни вибороли 69 медалей: 26 золотих, 19 срібних і 24 бронзові, продемонструвавши високий рівень підготовки.
Загалом у чемпіонаті змагалися понад 1200 спортсменів із 16 країн. Збірна України, представлена 140 учасниками, здобула 95 золотих, 88 срібних і 75 бронзових медалей та посіла перше загальнокомандне місце.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські пауерліфтери здобули 152 медалі на чемпіонаті Європи в Чехії.
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