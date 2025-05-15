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15.05.2025  12:51   Рита Парфенова

За тиждень у Харкові народилися 53 дитини

З 8 по 14 травня в Харкові з’явилося на світ 28 хлопчиків та 25 дівчаток. Загалом із початку повномасштабної війни в місті народилося понад 8 тисяч дітей.

малюк

Упродовж тижня з 8 по 14 травня в Харкові народилися 53 дитини. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міськради, передає РЕДПОСТ.

Серед новонароджених — 28 хлопчиків та 25 дівчаток.

Загалом із початку повномасштабної війни у Харкові народилися 8178 дітей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 15 травня.

Тэги:  народилося, харків
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