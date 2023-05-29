29.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Жінка у Харківській області передавала ворогові дані про переміщення ЗСУ

За даними слідства, мешканка села Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику зс рф інформацію про переміщення українських військ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Отримані дані ворог у подальшому використовував для завдання ударів по Куп’янщині. 42-річну жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

Наразі жінка перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті (ч. 2 ст. 114-2 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



