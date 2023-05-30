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30.05.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова з міжнародними фондами

Міський голова Ігор Терехов провів перемовини з представниками міжнародних фондів, які займаються відновленням житлового сектору та соціальної інфраструктури Харкова.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Очільник міста обговорив з представниками «Shelter Cluster» та Всесвітньої лютеранської федерації в Україні чинні проєкти та перспективи співробітництва у сфері відновлення зруйнованих шкіл та дитсадків, а також пошкоджених будинків.
 
За словами мера, Харків зацікавлений у збільшенні кількості укриттів та зведенні будинків, причому нові квартири, які отримають харків'яни, мають бути щонайменше рівнозначні втраченим.
 
 
Представники «Shelter Cluster» презентували міському голові проєкти з відновлення міста, які реалізуються зараз, та плани на майбутнє. Зокрема, міжнародні організації та фонди пропонують визначитися зі школами, медичними закладами, приватними домогосподарствами та пошкодженими багатоповерхівками, які б вони могли взяти в роботу.
 
Сторони домовилися координувати свої дії, щоб допомогу отримали якнайбільше людей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про новий вигляд житлового фонду Північної Салтівки.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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