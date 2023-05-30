30.05.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова з міжнародними фондами

Міський голова Ігор Терехов провів перемовини з представниками міжнародних фондів, які займаються відновленням житлового сектору та соціальної інфраструктури Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Очільник міста обговорив з представниками «Shelter Cluster» та Всесвітньої лютеранської федерації в Україні чинні проєкти та перспективи співробітництва у сфері відновлення зруйнованих шкіл та дитсадків, а також пошкоджених будинків.

За словами мера, Харків зацікавлений у збільшенні кількості укриттів та зведенні будинків, причому нові квартири, які отримають харків'яни, мають бути щонайменше рівнозначні втраченим.

Представники «Shelter Cluster» презентували міському голові проєкти з відновлення міста, які реалізуються зараз, та плани на майбутнє. Зокрема, міжнародні організації та фонди пропонують визначитися зі школами, медичними закладами, приватними домогосподарствами та пошкодженими багатоповерхівками, які б вони могли взяти в роботу.

Сторони домовилися координувати свої дії, щоб допомогу отримали якнайбільше людей.



