14.04.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Пожежа у полі залишила мешканців села Харківської області без світла

Разом з потеплінням на Харківщину прийшов пожежонебезпечний період – частина року, коли виникають пожежі в природних екосистемах та сільськогосподарських угіддях. Вони дуже небезпечні через неконтрольованість та можуть привести до великої біди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Цього тижня працівники "Харківобленерго" допомогли заживити 177 будинків у селі Пришиб під Балаклією. Люди залишились без світла через пожежу в полі - вогонь зачепив повітряну лінію. Внаслідок надзвичайної події без світла у Пришибі залишилися мешканці двох вулиць.

Для попередження виникнення пожеж у природних екосистемах, в тому числі лісових масивах, сільськогосподарських угіддях, торфовищах, потрібно дотримуватись певних правил поведінки:

Категорично забороняється розпалювати вогнища чи палити суху траву та гілки під лініями електропередачі та поблизу трансформаторних підстанцій, а також захаращувати територію в охоронних зонах енергетичних об’єктів.

Перебуваючи на природі, подбайте про те, щоб ваш відпочинок був максимально безпечним як для вас та оточуючих людей, так і для навколишнього середовища.

Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум’я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.

Харківські енергетики нагадують: самостійне гасіння електроустаткування небезпечне для життя.

У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером “101”.

При виникненні пожежі поблизу ліній електропередачі, електроустаткування слід також додатково попередити енергетиків АТ “Харківобленерго” за цілодобовим телефоном кол-центру: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413 (м. Харків та Харківська область).

Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки, несуть адміністративну відповідальність та кримінальну в в разі спричинення важких наслідків.



