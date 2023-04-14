14.04.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області двоє людей підірвалися на міні

В Ізюмському районі підірвався співробітник «Харківобленерго», а у місті Ізюм жінка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками «Харківобленерго». Один з них, чоловік 1977 року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи.

Другий – стався прямо на ринку у місті Ізюм. Жінка, 1994 року народження, під час господарювання поряд з кіоском наступила на протипіхотну міну (ймовірно ПФМ-1). Вибухом їй пошкодило ногу.

Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікувальних закладах.

«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- закликають рятувальники.



