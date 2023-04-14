    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області двоє людей підірвалися на міні
14.04.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області двоє людей підірвалися на міні

В Ізюмському районі підірвався співробітник «Харківобленерго», а у місті Ізюм жінка.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками «Харківобленерго». Один з них, чоловік 1977 року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи.
 
Другий – стався прямо на ринку у місті Ізюм. Жінка, 1994 року народження, під час господарювання поряд з кіоском наступила на протипіхотну міну (ймовірно ПФМ-1). Вибухом їй пошкодило ногу. 
Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікувальних закладах.
 
«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- закликають рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики у Харківській області усувають наслідки ворожих обстрілів.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.04 Армія Кирило Буданов розповів, яка країна отримує вигоду від «витоку» файлів Пентагону 14.04 Надзвичайні події Займався бюджетними питаннями: на Харківщині викрили поплічника окупантів 14.04 Надзвичайні події СБУ викрила організаторів псевдореферендуму на окупованій Харківщині
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 