14.04.2023 17:02 Дмитро Колонєй
Під Харковом колишній поліцейський став патрульним при окупантах, а потім вітк
Переховується від закону та поінформований про підозру чоловік під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру
та ГУ Нацполіції
, 52-річний чоловік який близько 18 років він пропрацював в органах внутрішніх справ України, під час окупації Куп’янська перейшов на бік ворога:
-
обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області»;
-
перевіряв документи на блокпостах;
-
оформлював дорожньо-транспортні пригоди.
-
здійснював безпідставні перевірки автомобілів мешканців тимчасово окупованої території,
-
вилучав транспортні засоби
-
вчиняв інші протиправні дії
Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо його оголошення в розшук.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0