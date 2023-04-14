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14.04.2023  17:02   Дмитро Колонєй

Під Харковом колишній поліцейський став патрульним при окупантах, а потім вітк

Переховується від закону та поінформований про підозру чоловік під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, 52-річний чоловік який близько 18 років він пропрацював в органах внутрішніх справ України, під час окупації Куп’янська перейшов на бік ворога:
 
  • обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області»;
  • перевіряв документи на блокпостах;
  • оформлював дорожньо-транспортні пригоди.
  • здійснював безпідставні перевірки автомобілів мешканців тимчасово окупованої території,
  • вилучав транспортні засоби
  • вчиняв інші протиправні дії
     
 
Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо його оголошення в розшук. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на  Харківщині судитимуть чоловіка, який допомогав окупантам та грабував односельців.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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