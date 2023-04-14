14.04.2023 16:19

На Харківщині судитимуть чоловіка, який допомогав окупантам та грабував односельців

На Харківщині до суду напрравлено обвинувальний акт щодо прибічника ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 26-річний чоловік, під час окупації с. Липці Харківського районуперейшов на бік військ країни-агресора:

Супроводжував автомобілі з російськими військовими, аби окупанти краще орієнтувались на місцевості для виконання поставлених їм бойових завдань проти ЗСУ.

Відбирав автотранспорт. Так, у травні 2022 року він приїхав до односельця. Проте завітав він не один, а разом з російськими військовослужбовцями. Чоловік попросив вийти господаря будинку. Коли той відчинив хвіртку та вийшов за паркан, один з російських військових наніс йому декілька ударів по голові. Обвинувачений та окупанти зайшли на подвір’я, підійшли до автівки господаря, відкрили її та викинули з салону особисте майно власника. Коли обвинувачений та російські військові зрозуміли, що ключі їм ніхто не дасть та завести мотор вони не зможуть, вони пішли до свого автомобіля, на якому приїхали на місце, взяли там трос, під’єднали його до авто потерпілого і поїхали.

Наразі пособник окупантів перебуває під вартою. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



