17.04.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік сприяв створенню окупаційної митниці

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час окупації міста Куп’янськ він добровільно співпрацював з російськими загарбниками.

За пропозицією окупантів службовець обійняв посаду «и.о. ведущего специалиста отдела сертификации и лицензирования Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области».

Протягом усього часу виконання своїх «повноважень» обвинувачений завзято допомагав ворогам створити російську митницю на окупованій території.

Також, намагаючись догодити кремлівським ляльководам, він організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ місцевим населенням, створюючи вигляд «турботи» від країни-агресорки.

Крім того, зрадник брав участь у проведенні незаконних перевірок торгівельних підприємств та намагався націоналізувати на користь РФ один з відомих українських супермаркетів.

Під час «святкування» Дня прапора РФ він публічно розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.

Наприкінці жовтня минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Харкові у порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Департамент контррозвідки СБУ.



