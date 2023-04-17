17.04.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Вирок суду отримали чоловіки, які обкрадали автомобілі в Харківській області

Прокурори довели вину чотирьох чоловіків, які вчинили сім епізодів крадіжок з автомобілів у Лозовій протягом 2021 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зловмисники проникали до припаркованих автомобілів та викрадали звідти майно — автомагнітоли, особисті речі, інструменти тощо.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними чотирьох чоловіків у вчиненні низки крадіжок (ч. 3 ст. 185 КК України).

37-річному, 25-річному та 47-річному крадіям призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, а 21-річному — 3 роки 10 місяців позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський міськрайонний суд м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



