17.04.2023 15:40 Віталій Хінєвіч
Вирок суду отримали чоловіки, які обкрадали автомобілі в Харківській області
Прокурори довели вину чотирьох чоловіків, які вчинили сім епізодів крадіжок з автомобілів у Лозовій протягом 2021 року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Зловмисники проникали до припаркованих автомобілів та викрадали звідти майно — автомагнітоли, особисті речі, інструменти тощо.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними чотирьох чоловіків у вчиненні низки крадіжок (ч. 3 ст. 185 КК України).
37-річному, 25-річному та 47-річному крадіям призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, а 21-річному — 3 роки 10 місяців позбавлення волі.
Обвинувальний вирок виніс Амур-Нижньодніпровський міськрайонний суд м. Дніпропетровська. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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