17.04.2023 14:39 Дмитро Колонєй
У Харкові аферисти провернули шахрайську схему із паспортом померлої людини
Незаконно придбана власність може повернутися до громади Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, у травні 2019 року наймача цієї неприватизованої квартири знайшли мертвим у вказаній квартирі. Але його документами (паспортом таЗаконним власником однокімнатної квартири по вул. Достоєвського є Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради.
підробленими документами на квартиру) скористалися шахраї. Вони у 2021 році незаконне заволоділи цим житлом шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлого з підставною особою.
Справа за вказаним позовом розглядається у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
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