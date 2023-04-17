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17.04.2023  14:39   Дмитро Колонєй

У Харкові аферисти провернули шахрайську схему із паспортом померлої людини

Незаконно придбана власність може повернутися до громади Харкова.

Провернули шахрайську схему із документами померлої людини у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у травні 2019 року наймача цієї неприватизованої квартири знайшли мертвим у вказаній квартирі. Але його документами (паспортом таЗаконним власником однокімнатної квартири по вул. Достоєвського є Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради. 
 
 підробленими документами на квартиру) скористалися шахраї. Вони у 2021 році незаконне заволоділи цим житлом шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлого з підставною особою.
 
Справа за вказаним позовом розглядається у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, харків, шахрайство
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