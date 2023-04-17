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17.04.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшло відкрите тренування з фігурного катання на роликах

Відкрите тренування з фігурного катання на роликах відбулося 14 квітня у ТРЦ «Дафі».

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Показові виступи та майстер-класи для відвідувачів провели вихованці і тренери шкіл фігурного катання на роликах «Rollers Stars Kharkiv» та «Yolo School», а також клубу «Roller_sparta_club».
 
Найактивніші учасники тренування отримали призи від Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту. Також за сприяння розвитку спорту в місті директор департаменту Олександр Власенко вручив тренерам подяки. 
 
Захід відбувся в рамках серії відкритих спортивних тренувань, які проводить Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼянка здобула три срібла на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, спорт
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