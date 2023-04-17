17.04.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшло відкрите тренування з фігурного катання на роликах

Відкрите тренування з фігурного катання на роликах відбулося 14 квітня у ТРЦ «Дафі».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Показові виступи та майстер-класи для відвідувачів провели вихованці і тренери шкіл фігурного катання на роликах «Rollers Stars Kharkiv» та «Yolo School», а також клубу «Roller_sparta_club».

Найактивніші учасники тренування отримали призи від Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту. Також за сприяння розвитку спорту в місті директор департаменту Олександр Власенко вручив тренерам подяки.

Захід відбувся в рамках серії відкритих спортивних тренувань, які проводить Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼянка здобула три срібла на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики.



