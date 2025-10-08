Ігор Терехов зустрівся з Генеральним консулом Польщі

Міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з новим Генеральним консулом Республіки Польща Давідом Томашевскі, щоб обговорити допомогу у відновленні житла та розвиток культурних і економічних проєктів.
День випробовує терпіння і гнучкість, але обіцяє нові можливості для тих, хто діє розумно. Зірки радять не поспішати з рішеннями й довіряти інтуїції – вона підкаже правильний шлях.
У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Суттєвих опадів не очікується.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
