08.10.2025  17:45   Рита Парфенова

Ігор Терехов зустрівся з Генеральним консулом Польщі

Міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з новим Генеральним консулом Республіки Польща Давідом Томашевскі, щоб обговорити допомогу у відновленні житла та розвиток культурних і економічних проєктів.


Фото: РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, мер Харкова Ігор Терехов розповів консулу про поточну ситуацію в місті та труднощі, спричинені постійними ворожими атаками. За його словами, пошкоджено близько 9 тисяч житлових будинків, і влада робить усе можливе для швидкого усунення руйнувань та підтримки життєдіяльності міста.
 
Ігор Терехов також подякував Польщі та містам-партнерам, серед яких Познань, Варшава, Люблін і Ченстохова, за організацію літнього відпочинку для дітей.
 
Генеральний консул Давід Томашевскі зазначив, що Консульство готове підтримувати Харків у відновленні житла, залученні польського бізнесу та реалізації культурних проєктів, підкресливши зацікавленість у поглибленні двосторонньої співпраці.
 
Фотогалерея

