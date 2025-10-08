08.10.2025 17:45 Рита Парфенова

Ігор Терехов зустрівся з Генеральним консулом Польщі

Міський голова Харкова Ігор Терехов зустрівся з новим Генеральним консулом Республіки Польща Давідом Томашевскі, щоб обговорити допомогу у відновленні житла та розвиток культурних і економічних проєктів.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, мер Харкова Ігор Терехов розповів консулу про поточну ситуацію в місті та труднощі, спричинені постійними ворожими атаками. За його словами, пошкоджено близько 9 тисяч житлових будинків, і влада робить усе можливе для швидкого усунення руйнувань та підтримки життєдіяльності міста.

Ігор Терехов також подякував Польщі та містам-партнерам, серед яких Познань, Варшава, Люблін і Ченстохова, за організацію літнього відпочинку для дітей.

Генеральний консул Давід Томашевскі зазначив, що Консульство готове підтримувати Харків у відновленні житла, залученні польського бізнесу та реалізації культурних проєктів, підкресливши зацікавленість у поглибленні двосторонньої співпраці.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея