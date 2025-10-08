    
08.10.2025  17:30   Віталій Хіневич

У селі Харківської області тимчасово не буде газу

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Люботинській громаді.

 
9 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в селі Ударне, передає РЕДПОСТ.
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
Село Ударне:
 
  • вул. Шкільна, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 81, 85, 72, 65, 62, 35, 36, 38, 42
  • вул. Дружби, 89, 4, 5, 78, 70, 27, 30, 1а, 1, 21, 37, 38, 39а, 41, 52, 53, 65.
«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у частині Основ’янського району тимчасово не буде електроенергії.
 
