08.10.2025 17:15 Віталій Хіневич
Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів: серед них — і рейси харківського напрямку
Потяги затримуються в дорозі через ворожі обстріли Сумської області.
Наразі на ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.
Найбільші затримки мають наступні рейси:
-
779/790 Суми - Київ - до кінцевої точки прибуде із затримкою у +4 години
-
116 Київ - Суми - затримка становить +5 годин
-
785/786 Київ - Терещенська (Шостка) затримується на +3:37
-
787/788 Терещенська (Шостка) - Київ затримується на +4:00
-
113/114 Харків - Львів +2:20
-
141/142 Чернігів - Івано-Франківськ +2:30
-
45/46 Ужгород - Харків +2:05
-
№780 Київ-Суми буде відправленно з запізненням (через затримку 779 Суми-Київ), орієнтовний час затримки 4 години.
Приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, за виключенням регіональних поїздів:
-
№892/891 Фастів - Славутич із затримкою 6,5 годин;
-
№895 Конотоп – Фастів, затримка близько 6,5 годин.
Також по станції Носівка додатково обмежено такі рейси:
-
№6914 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 16:25
-
№6918 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:03
-
№6920 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:44
-
№6924 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 20:28
-
№6927 Носівка - Київ-Волинський, відправлення о 20:42
-
№6926 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 21:28
-
№6928 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 23:05.
