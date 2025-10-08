08.10.2025 17:15 Віталій Хіневич

Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів: серед них — і рейси харківського напрямку

Потяги затримуються в дорозі через ворожі обстріли Сумської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Наразі на ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.

Найбільші затримки мають наступні рейси:

779/790 Суми - Київ - до кінцевої точки прибуде із затримкою у +4 години

116 Київ - Суми - затримка становить +5 годин

785/786 Київ - Терещенська (Шостка) затримується на +3:37

787/788 Терещенська (Шостка) - Київ затримується на +4:00

113/114 Харків - Львів +2:20

141/142 Чернігів - Івано-Франківськ +2:30

45/46 Ужгород - Харків +2:05

№780 Київ-Суми буде відправленно з запізненням (через затримку 779 Суми-Київ), орієнтовний час затримки 4 години.

Приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, за виключенням регіональних поїздів:

№892/891 Фастів - Славутич із затримкою 6,5 годин;

№895 Конотоп – Фастів, затримка близько 6,5 годин.

Також по станції Носівка додатково обмежено такі рейси:

№6914 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 16:25

№6918 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:03

№6920 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:44

№6924 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 20:28

№6927 Носівка - Київ-Волинський, відправлення о 20:42

№6926 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 21:28

№6928 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 23:05.

