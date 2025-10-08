    
08.10.2025  17:09   Рита Парфенова

Поліцейські Харківщини евакуювали мешканку Козачої Лопані після обстрілів із рф

Правоохоронці Харківщини продовжують евакуацію громадян із прикордонних селищ, де постійно ведуться обстріли. Один із останніх випадків стосується 68-річної жінки з Козачої Лопані, чиє житло було знищене дронами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Днями до поліції звернувся мешканець Козачої Лопані Дергачівської громади з проханням евакуювати його 68-річну матір. Жінка опинилася під загрозою через регулярні обстріли з території рф, а її оселя днями була знищена FPV-дронами. Вціліли лише документи, які вона встигла забрати.
 
Поліцейські офіцери громади відділу поліції № 3 Харківського районного управління організували евакуацію. Потерпіла тимчасово перебуває у безпечному місці та передана до Дергачівського гуманітарного центру, а згодом буде перевезена до Харкова.
 
Правоохоронці нагадують, що мешканці прикордонних територій, які хочуть евакуюватися, можуть звертатися на гарячу лінію за номером 0-800-33-92-91, у поліцію за номером 102 або до найближчого відділення поліції. Евакуація здійснюється у межах заходів з безпеки громадян. 
 
