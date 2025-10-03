03.10.2025 17:10 Рита Парфенова

Поліцейські «Білі янголи» евакуювали трьох жителів із зони обстрілів на Харківщині

Спецпідрозділ поліції разом із Червоним Хрестом вивіз людей із Куп’янського району, що перебуває під постійними атаками ворога.

У Куп’янському районі Харківської області поліцейські з підрозділу «Білі янголи» провели чергову евакуацію мирних мешканців із прифронтової території. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На броньованому автомобілі правоохоронці спільно з представниками Червоного Хреста України вивезли трьох людей, серед яких були двоє літніх громадян. Усіх евакуйованих доставили до умовно безпечного місця та надали необхідну допомогу.

Маршрут евакуації пролягав лише за кілька кілометрів від лінії фронту. Ця територія перебуває під постійним вогневим контролем російських військ та щодня зазнає обстрілів із різних видів озброєння.

Попри небезпеку, «Білі янголи» продовжують виконувати головну місію — рятувати життя цивільних у прифронтових громадах Харківщини.

Поліція області закликає громадян, які потребують евакуації, звертатися за номером 102.

