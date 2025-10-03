    
Главная Новини Харкова Спорт КП «Шляхрембуд» виграло турнір з кіберспорту серед департаментів Харкова
03.10.2025  17:30   Рита Парфенова

КП «Шляхрембуд» виграло турнір з кіберспорту серед департаментів Харкова

У спартакіаді «Битва департаментів» взяли участь 12 команд, визначено переможців етапу з кіберспорту.

Новини Харкова: КП «Шляхрембуд» виграло турнір з кіберспорту680

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові відбувся етап спартакіади «Битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста-героя Харкова» з кіберспорту. У змаганні взяли участь 12 команд.

Перемогу здобули представники КП «Шляхрембуд». Друге місце посіла команда Департаменту цифрової трансформації та КУ «Офіс реформ Харкова», а третє — команда Адміністрації Шевченківського району.

Новини Харкова: КП «Шляхрембуд» виграло турнір з кіберспорту

Змагання показали високий рівень підготовки учасників і популярність кіберспорту серед колективів міських організацій.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбувся турнір з більярду до Дня захисників України.

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.10 Спорт Ігор Терехов привітав харківських ветеранів-переможців міжнародних змагань (фото) 02.10 Спорт У Харкові відбувся турнір з більярду до Дня захисників України 29.09 Спорт Харківські параплавці вибороли нагороди чемпіонату світу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 