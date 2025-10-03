КП «Шляхрембуд» виграло турнір з кіберспорту серед департаментів Харкова

У спартакіаді «Битва департаментів» взяли участь 12 команд, визначено переможців етапу з кіберспорту.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові відбувся етап спартакіади «Битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста-героя Харкова» з кіберспорту. У змаганні взяли участь 12 команд.
Перемогу здобули представники КП «Шляхрембуд». Друге місце посіла команда Департаменту цифрової трансформації та КУ «Офіс реформ Харкова», а третє — команда Адміністрації Шевченківського району.
Змагання показали високий рівень підготовки учасників і популярність кіберспорту серед колективів міських організацій.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбувся турнір з більярду до Дня захисників України.
Комментариев: 0
3 жовтня 2025 року сприятиме змінам і новим можливостям. День обіцяє несподівані зустрічі та ідеї, які можуть вплинути на майбутнє.
У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
влажность:
давление:
ветер: