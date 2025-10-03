03.10.2025 17:30 Рита Парфенова

КП «Шляхрембуд» виграло турнір з кіберспорту серед департаментів Харкова

У спартакіаді «Битва департаментів» взяли участь 12 команд, визначено переможців етапу з кіберспорту.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові відбувся етап спартакіади «Битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста-героя Харкова» з кіберспорту. У змаганні взяли участь 12 команд.

Перемогу здобули представники КП «Шляхрембуд». Друге місце посіла команда Департаменту цифрової трансформації та КУ «Офіс реформ Харкова», а третє — команда Адміністрації Шевченківського району.

Змагання показали високий рівень підготовки учасників і популярність кіберспорту серед колективів міських організацій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбувся турнір з більярду до Дня захисників України.