На Харківщині українські військові відбили сім атак ворога, ще три бої тривають

ЗСУ стримують штурми російських військ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони України відбили шість атак армії РФ у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше. Наразі ще три бойові зіткнення тривають.
Крім того, на Куп’янському напрямку противник здійснив одну штурмову дію у напрямку населеного пункту Піщане. Українські військові тримають оборону та дають відсіч агресору.
