03.10.2025 16:42 Рита Парфенова

На Харківщині українські військові відбили сім атак ворога, ще три бої тривають

ЗСУ стримують штурми російських військ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони України відбили шість атак армії РФ у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше. Наразі ще три бойові зіткнення тривають.

Крім того, на Куп’янському напрямку противник здійснив одну штурмову дію у напрямку населеного пункту Піщане. Українські військові тримають оборону та дають відсіч агресору.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 тисяч свиней загинуло на Харківщині через атаку ворожого безпілотника.