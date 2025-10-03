    
03.10.2025  16:42   Рита Парфенова

На Харківщині українські військові відбили сім атак ворога, ще три бої тривають

ЗСУ стримують штурми російських військ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в Україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони України відбили шість атак армії РФ у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше. Наразі ще три бойові зіткнення тривають.

Крім того, на Куп’янському напрямку противник здійснив одну штурмову дію у напрямку населеного пункту Піщане. Українські військові тримають оборону та дають відсіч агресору.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 тисяч свиней загинуло на Харківщині через атаку ворожого безпілотника.
