У Харкові на три дні закриють рух транспорту через трамвайний переїзд за Госпромом

Обмеження діятимуть з 6 по 8 жовтня через ремонт трамвайної колії.
У Харкові тимчасово обмежать рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Леся Курбаса. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.
Проїзд буде заборонений з 9:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня.
Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, причиною обмеження є проведення робіт із ремонту трамвайної колії, які виконує КП «Харківський метрополітен».
Для водіїв передбачено об’їзд закритої ділянки через найближчі перехрестя: проспект Незалежності — вулиця Юри Зойфера, проспект Незалежності — проспект Науки та інші маршрути.
