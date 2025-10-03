    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові на три дні закриють рух транспорту через трамвайний переїзд за Госпромом
03.10.2025  16:21   Рита Парфенова

У Харкові на три дні закриють рух транспорту через трамвайний переїзд за Госпромом

Обмеження діятимуть з 6 по 8 жовтня через ремонт трамвайної колії.


У Харкові тимчасово обмежать рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Леся Курбаса. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.

Проїзд буде заборонений з 9:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, причиною обмеження є проведення робіт із ремонту трамвайної колії, які виконує КП «Харківський метрополітен».

Для водіїв передбачено об’їзд закритої ділянки через найближчі перехрестя: проспект Незалежності — вулиця Юри Зойфера, проспект Незалежності — проспект Науки та інші маршрути.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонт тепломереж заблокував рух на вулиці Літературній у Харкові.

