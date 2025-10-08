Прокурори Харківщини передали ЗСУ арештовані авто

Арештовані автомобілі передано українським військовим після розслідування незаконного використання гуманітарної допомоги.
Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури передали арештовані автомобілі на потреби Збройних Сил України. Досудове розслідування проводилось за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в умовах воєнного стану, відповідно до частини 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що транспортні засоби були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, але з порушенням митних правил та на підставі підроблених документів. На ці авто накладено арешт, після чого проведено всі необхідні слідчі дії.
Прокурор у судовому засіданні наголосив, що подальше зберігання арештованих автомобілів без належного технічного обслуговування могло призвести до їх псування. Відтак суд ухвалив рішення про передачу арештованих транспортних засобів на потреби Збройних Сил України.
Автомобілі вже передані одній із військових частин, де вони будуть використовуватися для виконання бойових завдань.
