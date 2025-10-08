08.10.2025 19:24 Рита Парфенова

Пожежні роботи рятують життя: у Харкові безпілотні машини гасять пожежі після обстрілів (відео, фото)

На озброєнні підрозділів ДСНС Харківщини перебувають п’ять сучасних пожежних роботів. Вони вже неодноразово залучалися до гасіння найнебезпечніших пожеж після російських атак.

Сучасні технології дедалі активніше впроваджуються у роботу підрозділів ДСНС Харківщини, передає РЕДПОСТ. Одним із ключових нововведень останнього часу стало використання безпілотних пожежних роботів, які довели свою ефективність під час ліквідації складних і небезпечних пожеж та надзвичайних ситуацій, зокрема спричинених ворожими обстрілами.

Наразі п’ять роботизованих пожежних комплексів перебувають на озброєнні підрозділів Харківського гарнізону ДСНС. Кожен із них оснащений потужними акумуляторами, тепловізорами, системами відеоспостереження та може працювати в умовах високих температур і задимлення. З початку використання ці комплекси вже 19 разів залучалися до гасіння надскладних пожеж – на об’єктах, у які влучили російські ракети та безпілотники, у промислових зонах із ризиком обвалів конструкцій та в місцях, де робота людей була смертельно небезпечною.

Як наголошують у ДСНС, роботизовані системи не лише підвищують ефективність роботи, а й забезпечують безпеку рятувальників, дозволяючи діяти там, де ризик занадто високий. У відомстві переконані: майбутнє рятувальної справи – за технологіями, що працюють поруч із людиною та допомагають зберігати найцінніше – життя.

