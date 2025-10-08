08.10.2025 19:49 Рита Парфенова

У Харкові попрощалися з майором поліції Миколою Гетьмановим, який загинув на Куп’янському напрямку

У Харкові відбулося прощання з майором поліції Миколою Гетьмановим, який загинув під час виконання бойового завдання. Офіцер служив у спецпідрозділі «КОРД» понад десять років.

8 жовтня у Харкові колеги, друзі, побратими, представники влади та містяни провели в останню путь майора поліції Миколу Гетьманова, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Начальник 4-го відділу з проведення спеціальних операцій управління «КОРД» ГУНП у Харківській області, відомий під позивним «Кентавр», загинув 5 жовтня під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час стрілецького бою офіцер отримав важкі вогнепальні поранення. Побратими намагалися евакуювати його до стабілізаційного пункту, однак врятувати життя поліцейського не вдалося — Микола помер від отриманих травм.

Микола Гетьманов 10 років служив у підрозділі «КОРД», а з березня 2022 року очолював відділ спеціальних операцій. Колеги відзначають його як авторитетного керівника, відповідального та мужнього воїна, який завжди був поруч у найскладніших ситуаціях. 18 вересня офіцеру виповнилося 35 років. У нього залишилися дружина та 4-річний син.

Начальник ГУНП у Харківській області Петро Токар під час прощання наголосив, що Микола Гетьманов був справжнім лідером, який ніколи не вагався виконати бойове завдання. «Він першим пішов у бій, прикрив товаришів і прийняв смертельне поранення. Це людина з великої літери. Ми завжди будемо пам’ятати його і підтримувати родину», – сказав Токар.

Начальник управління «КОРД» Олександр Підгайний також висловив співчуття: «Микола загинув, захищаючи Батьківщину і всіх нас. Для нас він завжди буде в строю».

Побратими згадують Миколу Гетьманова як відданого справі професіонала, наставника і приклад мужності. Його поховали на Алеї Слави у Харкові.

Світла пам’ять Герою, який до останнього подиху залишався вірним присязі та Україні.

