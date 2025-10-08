    
Главная Фото Жива природа У Харківському ботанічному саду триває цвітіння хризантем (фото)
08.10.2025  20:28   

У Харківському ботанічному саду триває цвітіння хризантем (фото)

Колекція, представлена у Ботанічному саду на Клочківській, налічує 110 сортів цих квітів, які мають давнє китайське походження.

Харків, осінь
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Розпорядок роботи та ціни дивіться у фоторепортажі.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, хризантеми, ботанічний сад, квіти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.10 Спорт Харківські синхроністки перемогли у трьох дисциплінах чемпіонату України 08.10 Надзвичайні події Пожежні роботи рятують життя: у Харкові безпілотні машини гасять пожежі після обстрілів (відео, фото) 08.10 Надзвичайні події Прокурори Харківщини передали ЗСУ арештовані авто
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 