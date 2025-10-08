Харківські синхроністки перемогли у трьох дисциплінах чемпіонату України

У Миколаєві вперше від початку війни відбувся чемпіонат України з синхронного плавання. Харківські спортсменки здобули медалі в соло, дуетах і групових виступах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Миколаєві завершився чемпіонат України з синхронного плавання серед дівчат і юнаків, а також серед дітей до 12 років. Це перші національні змагання, які прийняло місто від початку повномасштабної війни, і перші після відновлення басейну «Водолій», що влітку зазнав пошкоджень під час обстрілу.
У турнірах взяли участь 87 спортсменів із Донецької, Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Києва. Медалі було розіграно у десяти видах програм — у сольних виступах, дуетах і комбінованих групах.
Харківські спортсменки показали чудові результати:
За словами тренерів, виступи харківських синхроністок стали вдалим стартом нового сезону. Попереду на спортсменок чекають нові турніри та підготовка до міжнародних змагань.
