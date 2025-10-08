08.10.2025 20:31 Рита Парфенова

Харківські синхроністки перемогли у трьох дисциплінах чемпіонату України

У Миколаєві вперше від початку війни відбувся чемпіонат України з синхронного плавання. Харківські спортсменки здобули медалі в соло, дуетах і групових виступах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Миколаєві завершився чемпіонат України з синхронного плавання серед дівчат і юнаків, а також серед дітей до 12 років. Це перші національні змагання, які прийняло місто від початку повномасштабної війни, і перші після відновлення басейну «Водолій», що влітку зазнав пошкоджень під час обстрілу.

У турнірах взяли участь 87 спортсменів із Донецької, Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Києва. Медалі було розіграно у десяти видах програм — у сольних виступах, дуетах і комбінованих групах.

Харківські спортсменки показали чудові результати:

у дисципліні соло (13–15 років) перемогла Поліна Лугова;

у довільній програмі групи (13–15 років) — Аріанна Бергіна, Софія Васильєва, Любов Дудник, Єлизавета Кузнецова, Поліна Лугова, Дар’я Новолокова, Анна Ярош та Анастасія Панікарук;

у довільній програмі дуетів (13–15 років) — Аріанна Бергіна та Поліна Лугова.

За словами тренерів, виступи харківських синхроністок стали вдалим стартом нового сезону. Попереду на спортсменок чекають нові турніри та підготовка до міжнародних змагань.

