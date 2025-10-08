    
08.10.2025  20:31   Рита Парфенова

Харківські синхроністки перемогли у трьох дисциплінах чемпіонату України

У Миколаєві вперше від початку війни відбувся чемпіонат України з синхронного плавання. Харківські спортсменки здобули медалі в соло, дуетах і групових виступах.

Харківські синхроністки успішно виступили на чемпіонаті України

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Миколаєві завершився чемпіонат України з синхронного плавання серед дівчат і юнаків, а також серед дітей до 12 років. Це перші національні змагання, які прийняло місто від початку повномасштабної війни, і перші після відновлення басейну «Водолій», що влітку зазнав пошкоджень під час обстрілу.

У турнірах взяли участь 87 спортсменів із Донецької, Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Києва. Медалі було розіграно у десяти видах програм — у сольних виступах, дуетах і комбінованих групах.

Харківські спортсменки показали чудові результати:

  • у дисципліні соло (13–15 років) перемогла Поліна Лугова;
  • у довільній програмі групи (13–15 років) — Аріанна Бергіна, Софія Васильєва, Любов Дудник, Єлизавета Кузнецова, Поліна Лугова, Дар’я Новолокова, Анна Ярош та Анастасія Панікарук;
  • у довільній програмі дуетів (13–15 років) — Аріанна Бергіна та Поліна Лугова.

За словами тренерів, виступи харківських синхроністок стали вдалим стартом нового сезону. Попереду на спортсменок чекають нові турніри та підготовка до міжнародних змагань.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські гімнастки стали чемпіонками та призерками престижних змагань.

