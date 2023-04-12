12.04.2023 17:42
На Харківщині чоловік керував комунальним господарством при окупантах
Відправили за грати посавдовця окупаційної алміністрації на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, на початку червня 2022 року у смт Савинці на Ізюмщині місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом:
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погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «завідуючого сектору житлово-комунального господарства» у селищі;
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отримував заробітну плату в 28 тисяч російських рублів;
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організовував та проводив колективні наради;
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надавав розпорядження працівникам щодо виконання робіт;
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вирішував питання матеріально-технічного забезпечення сектору.
Правоохоронці викрили колаборанта наприкінці жовтня минулого року у м. Балаклія.
Обвинувальний вирок виніс суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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