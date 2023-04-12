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12.04.2023  17:42   

На Харківщині чоловік керував комунальним господарством при окупантах

Відправили за грати посавдовця окупаційної алміністрації на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, на початку червня 2022 року у смт Савинці на Ізюмщині місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом: 
 
  • погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «завідуючого сектору житлово-комунального господарства» у селищі;
  • отримував заробітну плату в 28 тисяч російських рублів;
  • організовував та проводив колективні наради;
  • надавав розпорядження працівникам щодо виконання робіт;
  • вирішував питання матеріально-технічного забезпечення сектору.
Правоохоронці викрили колаборанта наприкінці жовтня минулого року у м. Балаклія.
 
Обвинувальний вирок виніс суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти підозрюються у понад 70 тисячах злочинів.
 
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Тэги:  колаборант, зрада, харків
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