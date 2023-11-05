Над Україною спостерігається полярне сяйво: харківський астроном розповів, де дивитися

05.11.2023 20:08 Рита Парфенова

У ніч з 5 на 6 листопада 2023 року в Україні і багатьох країнах Північної півкулі Землі, спостерігається яскраве полярне сяйво.

Полярне сяйво над Золочевом. Фото: міжрайонна газета «Зоря»

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на харківського астронома Володимира Кажанова.

За його словами, причиної виникнення цього рідкого явища є потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому.

Щоб побачини полярне сяйво у Харкові, треба дивитися у північну сторону неба.

«Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше). З налаштуваннями поексперементуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола», – рекомендує Володимир Кажанов.