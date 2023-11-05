Над Україною спостерігається полярне сяйво: харківський астроном розповів, де дивитися

У ніч з 5 на 6 листопада 2023 року в Україні і багатьох країнах Північної півкулі Землі, спостерігається яскраве полярне сяйво.
За його словами, причиної виникнення цього рідкого явища є потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому.
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День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
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