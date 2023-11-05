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05.11.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо зігріваючий яблучний глінтвейн

Рецепт корисного безалкогольного напою.

 
Як пише РЕДПОСТ, свіжий аромат апельсина та яблука доповнять терпкі нотки кориці. Глінтвейн зігріє та підніме настрій у холодну пору року.
 

Яблучний глінтвейн

Продукти:

 

  • 4 зірочки гвоздики
  • літр яблучного соку;
  • шкірка апельсина (нарізати смужками);
  • 2 палички кориці;
  • мед або цукор до смаку.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Натерти апельсинову цедру.
  2. Налити в каструлю яблучний сік.
  3. Додати апельсинову цедру та спеції.
  4. Гріти на повільному вогні протягом 10 хвилин.
  5. Якщо в соку мало насолоди, додати мед або цукор.
  6. Перелити яблучний глінтвейн у високі келихи,
  7. Прикрасити паличкою кориці та апельсиновою цедрою.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати морквяний кекс із горіхами.

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Тэги:  рецепт, напій, яблуко, глінтвейн, зима, осінь, апельсин, цукор, мед
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