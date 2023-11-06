Прогноз погоди у Харкові на 6 листопада

Вранці небо вкриють хмари й очікується сильний дощ. Проте день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень дощ.
Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 14 - 16°.
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Протягом дня вам на думку можуть спадати найнеймовірніші свіжі ідеї – запам'ятайте їх, щоб потім скористатися.
Вранці небо вкриють хмари й очікується сильний дощ. Проте день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними.
6 листопада оголошено Міжнародним днем запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів.
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