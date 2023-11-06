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06.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 листопада

Вранці небо вкриють хмари й очікується сильний дощ. Проте день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень дощ.

Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 14 - 16°.

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Народні прикмети

  • Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг.
  • Якщо в цей день з’являються заморозки, а поверхню річки скує кірка льоду, то зима буде морозною.
  • У давнину помітили, якщо грибів вродило мало – зима буде сніжною і лютою.
  • Якщо вдень стелиться густий туман, залишок осені буде погожим.
  • Тріск скіпки, дрів у печі або каміні віщують мороз.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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