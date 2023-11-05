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05.11.2023  18:46   Рита Парфенова

Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації на Харківщині

Протягом доби наші воїни відбили 5 атак на Куп'янському напрямку.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, близько 10 населених пунктів Харківщини зазнали ударів з боку військових рф протягом останньої доби.
 
Ворог вів артилерійський та мінометний вогонь по населеним пунктам:
  • Плетенівка;
  • Нестерне;
  • Строївка;
  • Тополі;
  • Дворічна;
  • Синьківка;
  • Петропавлівка;
  • Іванівка;
  • Берестове.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
  • на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України;
  • на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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