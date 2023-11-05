05.11.2023 18:46 Рита Парфенова
Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації на Харківщині
Протягом доби наші воїни відбили 5 атак на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генштаб ЗСУ, близько 10 населених пунктів Харківщини зазнали ударів з боку військових рф протягом останньої доби.
Ворог вів артилерійський та мінометний вогонь по населеним пунктам:
-
Плетенівка;
-
Нестерне;
-
Строївка;
-
Тополі;
-
Дворічна;
-
Синьківка;
-
Петропавлівка;
-
Іванівка;
-
Берестове.
Бойова ситуація в Харківській області наступна:
-
на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України;
-
на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 листопада 2023 року.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0