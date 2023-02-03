Податкова відновила послуги у Регіональному центрі Харкова

Фахівці ГУ Державної податкової служби у Харківській області відновили надання консультацій та послуг у Регіональному центрі послуг.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, від 3 лютого на проспекті Тракторобудівників, 144 можна отримати такі послуги:
Консультації надаються з надання адміністративних послуг; отримання ЕЦП (електронного цифрового підпису); про строки подання податкової звітності, у т.ч. в електронному вигляді; реєстрація РРО та КОРО.
Прийом здійснюється за попереднім записом - за посиланням https://dozvil.kh.ua/queue.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що з 2 лютого у Богодухові відкрито ще один підрозділ Державної міграційнох служби, який приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації.
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Сьогодні особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою – обговорення, плани, розробки, навчання, наукова робота.
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3 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із ненормативною лексикою.
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