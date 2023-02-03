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03.02.2023  10:57   Рита Парфенова

Податкова відновила послуги у Регіональному центрі Харкова

Фахівці ГУ Державної податкової служби у Харківській області відновили надання консультацій та послуг у Регіональному центрі послуг.

Податкова відновила послуги у Регіональному центрі Харкова

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, від 3 лютого на проспекті Тракторобудівників, 144 можна отримати такі послуги:  

  • видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
  • внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
  • видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
  • приймання звітності.

Консультації надаються з надання адміністративних послуг; отримання ЕЦП (електронного цифрового підпису); про строки подання податкової звітності, у т.ч. в електронному вигляді; реєстрація РРО та КОРО.

Прийом здійснюється за попереднім записом - за посиланням https://dozvil.kh.ua/queue.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що з 2 лютого у Богодухові відкрито ще один підрозділ Державної міграційнох служби, який приймає громадян України, незалежно від місця реєстрації.


Источник:   ХМР
 Тэги:  адмінпослуги, харьков, податкова, харків, регіональний центр
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