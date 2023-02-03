03.02.2023 10:22 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 406 осіб. Одужало 308 925 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 177 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 22 осіб (із них 11 - мешканці міста Харкова). Два позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному – у Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 лютого.



