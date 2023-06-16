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16.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 червня

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари закриють небо у Харкові вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

клюмба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+20°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +25°...+25°C (відчувається як +23°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +25°...+21°C (відчувається як +22°C). Вітер  північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У п'ятницю, 16 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні

Народні прикмети

Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру: з північної сторони – буде день ясний; прохолодний вітер – може бути дощ з градом; з півдня чи заходу – до негоди; з південного заходу – негода надовго.
Найбільше боялись північно-східного вітру, який нібито приносить з собою безперервні дощі, шкідливі при дозріванні жита.
Якщо весь день іде дощ, то буде багато грибів.
Гроза у цей день віщує погану сіножать.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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