09.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 серпня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.



Вітер північно-західний, 9 - 14 м/с.



Температура повітря: вночі 15 - 17°, вдень 26 - 28°.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.

Кури копаються у сіні — до дощу.

Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.



