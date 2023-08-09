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09.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 серпня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
9 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9 - 14 м/с.   

Температура повітря: вночі 15 - 17°, вдень 26 - 28°.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.
Кури копаються у сіні — до дощу.
Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.
  • Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.
  • Кури копаються у сіні — до дощу.
  • Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.


 

 

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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