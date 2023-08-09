Прогноз погоди у Харкові на 9 серпня

День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.
Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
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