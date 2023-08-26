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26.08.2023  21:38   Дмитро Колонєй

Готуємо коктейль Піна Колада

Смачний напій, освіжаючий у спеку.

 
Як пише РЕДПОСТ, ми зупинимося саме на безалкогольному варіанті коктейля. Класичний варіант цього пуерторіканського напою, походження якого, як правило, відносять до 1950-х років, включає збиті у блендері світлий ром, кокосові вершки і ананасний сік з льодом. Але, насправді, ці інгредієнти активно замінюються іншими - кокосові вершки - коксовим лікером, горілкою і безліччю інших варіантів, ананасний сік - майже будь-яким іншим - від полуничного до яблучного. Ці заміни породили інші варианы коктейля - Чи-чи, Байя, Амаретоколада, Майамі Вайс та інше. Але пина, точніше, пинья колада в перекладі з іспанського - очищений ананасний сік. Звідси і такий рецепт.
 

Безалкогольний коктейль Піна Колада

 

Продукти:

 
  • 200 мл ананасного соку
  • 100 мл вершків
  • 10 г цукор
  • 2 кружечки ананаса
  • кокосова стружка
  • лід.
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Збити ананасний сік, цукор і вершки.
  2. Додати лід
  3. Знову збити.
  4. Посипати коктейль кокосовою стружкою
  5. Прикрасити келихи кружечками ананаса.

Смачного!

 

Тэги:  рецепт, коктейль, ананас, вершки, цукор, кокос
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