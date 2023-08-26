26.08.2023 21:38 Дмитро Колонєй
Готуємо коктейль Піна Колада
Смачний напій, освіжаючий у спеку.
Як пише РЕДПОСТ
, ми зупинимося саме на безалкогольному варіанті коктейля. Класичний варіант цього пуерторіканського напою, походження якого, як правило, відносять до 1950-х років, включає збиті у блендері світлий ром, кокосові вершки і ананасний сік з льодом. Але, насправді, ці інгредієнти активно замінюються іншими - кокосові вершки - коксовим лікером, горілкою і безліччю інших варіантів, ананасний сік - майже будь-яким іншим - від полуничного до яблучного. Ці заміни породили інші варианы коктейля - Чи-чи, Байя, Амаретоколада, Майамі Вайс та інше. Але пина, точніше, пинья колада в перекладі з іспанського - очищений ананасний сік. Звідси і такий рецепт.
Безалкогольний коктейль Піна Колада
Продукти:
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200 мл ананасного соку
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100 мл вершків
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10 г цукор
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2 кружечки ананаса
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кокосова стружка
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лід.
Покроковий рецепт приготування
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Збити ананасний сік, цукор і вершки.
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Додати лід
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Знову збити.
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Посипати коктейль кокосовою стружкою
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Прикрасити келихи кружечками ананаса.
Смачного!
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