27.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 серпня

Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 13–18°С, вдень 26–31°С.

Народні прикмети

Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось буря – до непогожого вересня.

У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.



