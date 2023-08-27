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27.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 серпня

Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 13–18°С, вдень 26–31°С.

Народні прикмети

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось буря – до непогожого вересня.
  • У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.


 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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