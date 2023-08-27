Прогноз погоди у Харкові на 27 серпня

Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 13–18°С, вдень 26–31°С.
«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
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