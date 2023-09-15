15.09.2023 20:49 Дмитро Колонєй

На Харківщині увічнили пам’ять загиблого рятувальника Костянтина Малярова

Меморіальну дошку в пам’ять про героя відкрили в Ізюмі на фасад 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС Харківщини.



На Харківщині увічнили пам’ять загиблого рятувальника Костянтина Малярова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 15 вересня 2023 року в Ізюмі відбулись урочисті заходи увічнення пам’яті загиблого рятувальника, старшини служби цивільного захисту Костянтина Малярова. Вшанувати його світлу пам’ять, мужність та самовідданість прийшли батьки Олексій Михайлович і Наталія Володимирівна Малярови, т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, побратими загиблого, які мали за честь служити разом з ним, а також представники органів місцевої влади і звичайні ізюмчани.

Життя Костянтина трагічно обірвалось на 84-й день війни, 17 травня 2022 року. Йому було лише 39. Сиротами залишились двоє неповнолітніх дітей.

В пам’ять про героя на фасаді пожежної частини урочисто відкрили меморіальну дошку. Звертаючись до присутніх, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Харківського гарнізону ДСНС Артем Астахов сказав: «Сьогодні ми відкриваємо на фасаді його рідної частини меморіальну дошку, аби нащадки могли пишатись подвигом героя, який віддав життя заради їхнього майбутнього».

Він вклонився батькам Костянтина зі словами вдячності. «Шановні Олексію Михайловичу і Наталіє Володимирівно! Низький уклін Вам за Вашого сина. Нехай його душа спочиває в мирі, ми завжди пам'ятатимемо його, як справжнього героя», - промовив він.

Всі, хто знав полеглого героя, хто працював із ним чи просто хотів віддати шану, поклали квіти до щойно відкритої дошки пам’яті. Пам’ять про Костянтина Малярова та всіх рятувальників, які віддали життя під час виконання своїх обов’язків також була вшанована хвилиною мовчання.