16.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 вересня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 6–8° тепла, вдень 20–22°.

Народні прикмети

Якщо 16 вересня йде дощ, то така погода протримається ще тиждень.

Грім обіцяє довгу та теплу осінь.

Якщо погода тепла і ясна, варто чекати затяжної зими.

У давнину наші предки спостерігали за мурашниками: якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової суворої зими.