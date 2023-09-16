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16.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 вересня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 6–8° тепла, вдень 20–22°.

Народні прикмети

  • Якщо 16 вересня йде дощ, то така погода протримається ще тиждень.
  • Грім обіцяє довгу та теплу осінь.
  • Якщо погода тепла і ясна, варто чекати затяжної зими.
  • У давнину наші предки спостерігали за мурашниками: якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової суворої зими.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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