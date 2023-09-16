Прогноз погоди у Харкові на 16 вересня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 6–8° тепла, вдень 20–22°.
Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
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