    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Рецепт хрусткої риби в духовці, який підкорить усіх
02.10.2025  21:59   Дмитро Колонєй

Рецепт хрусткої риби в духовці, який підкорить усіх

Тут зовсім немає олії, так що страва – дієтична.

 
Як пише РЕДПОСТ, хрустка риба, приготовлена ​​в духовці, – це ідеальна страва для тих, хто шукає смачну, корисну та швидку альтернативу смаженим стравам. Завдяки правильній паніровці та високій температурі, риба виходить з апетитною золотистою скоринкою зовні та ніжною, соковитою всередині.
 

Хрустка риба в духовці

 

Продукти:

 
  • Риба (філе або стейки): 800 г
  • Панірувальні сухарі: 100 г
  • Яєчний білок: 1 шт.
  • Сіль: за смаком
  • Сушені трави: за смаком (наприклад, орегано, чебрець)
  • Чорний мелений перець: за смаком
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Включити духовку для розігріву до 180
  2. Застелити деко папером для випікання.
  3. Змішати панірувальні сухарі з сіллю, перцем та сушеними травами в широкій неглибокій мисці.
  4. Відокремити яєчний білок від жовтка. 
  5. Збити його вилкою або віночком до легкої піни.
  6. Нарізати рибу на порційні шматки завтовшки близько 2-3 см.
  7. Вмочити кожен шматок риби у збитий білок, щоб він повністю покрив поверхню.
  8. Обвалювати шматки риби в суміші панірувальних сухарів зі спеціями, щільно притискаючи паніровку з усіх боків.
  9. Викласти рибу на підготовлене деко на невеликій відстані один від одного.
  10. Запікати рибу в розігрітій духовці 20-30 хвилин, до золотистої скоринки та готовності.
  11. Подавати рибу гарячою, з улюбленим гарніром та свіжим салатом.
Читайте також:

 

Тэги:  рецепт, риба, яйця, сухарі
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.10 Кулінарні рецепти Хрумкі курячі ніжки в "шубі" з пластівців: простий рецепт 30.09 Кулінарні рецепти Золотистий секрет: ніжний кукурудзяний крем-суп без картоплі 29.09 Кулінарні рецепти Легкий салат зі смаженою куркою, солодким перцем та свіжими томатами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 