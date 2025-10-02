02.10.2025 21:59 Дмитро Колонєй

Рецепт хрусткої риби в духовці, який підкорить усіх

Тут зовсім немає олії, так що страва – дієтична.

Як пише РЕДПОСТ , хрустка риба, приготовлена ​​в духовці, – це ідеальна страва для тих, хто шукає смачну, корисну та швидку альтернативу смаженим стравам. Завдяки правильній паніровці та високій температурі, риба виходить з апетитною золотистою скоринкою зовні та ніжною, соковитою всередині.

Хрустка риба в духовці

Продукти:

Риба (філе або стейки): 800 г

Панірувальні сухарі: 100 г

Яєчний білок: 1 шт.

Сіль: за смаком

Сушені трави: за смаком (наприклад, орегано, чебрець)

Чорний мелений перець: за смаком

Покроковий рецепт приготування

Включити духовку для розігріву до 180 Застелити деко папером для випікання. Змішати панірувальні сухарі з сіллю, перцем та сушеними травами в широкій неглибокій мисці. Відокремити яєчний білок від жовтка. Збити його вилкою або віночком до легкої піни. Нарізати рибу на порційні шматки завтовшки близько 2-3 см. Вмочити кожен шматок риби у збитий білок, щоб він повністю покрив поверхню. Обвалювати шматки риби в суміші панірувальних сухарів зі спеціями, щільно притискаючи паніровку з усіх боків. Викласти рибу на підготовлене деко на невеликій відстані один від одного. Запікати рибу в розігрітій духовці 20-30 хвилин, до золотистої скоринки та готовності. Подавати рибу гарячою, з улюбленим гарніром та свіжим салатом.

