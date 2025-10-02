02.10.2025 21:59 Дмитро Колонєй
Рецепт хрусткої риби в духовці, який підкорить усіх
Тут зовсім немає олії, так що страва – дієтична.
Як пише РЕДПОСТ
, хрустка риба, приготовлена в духовці, – це ідеальна страва для тих, хто шукає смачну, корисну та швидку альтернативу смаженим стравам. Завдяки правильній паніровці та високій температурі, риба виходить з апетитною золотистою скоринкою зовні та ніжною, соковитою всередині.
Хрустка риба в духовці
Продукти:
-
Риба (філе або стейки): 800 г
-
Панірувальні сухарі: 100 г
-
Яєчний білок: 1 шт.
-
Сіль: за смаком
-
Сушені трави: за смаком (наприклад, орегано, чебрець)
-
Чорний мелений перець: за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Включити духовку для розігріву до 180
-
Застелити деко папером для випікання.
-
Змішати панірувальні сухарі з сіллю, перцем та сушеними травами в широкій неглибокій мисці.
-
Відокремити яєчний білок від жовтка.
-
Збити його вилкою або віночком до легкої піни.
-
Нарізати рибу на порційні шматки завтовшки близько 2-3 см.
-
Вмочити кожен шматок риби у збитий білок, щоб він повністю покрив поверхню.
-
Обвалювати шматки риби в суміші панірувальних сухарів зі спеціями, щільно притискаючи паніровку з усіх боків.
-
Викласти рибу на підготовлене деко на невеликій відстані один від одного.
-
Запікати рибу в розігрітій духовці 20-30 хвилин, до золотистої скоринки та готовності.
-
Подавати рибу гарячою, з улюбленим гарніром та свіжим салатом.
