03.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня

У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла..

Народні прикмети

  • сонячна й ясна погода обіцяє теплу та суху осінь;
  • якщо ввечері сонце заходить червоним – наступного дня буде ясно;
  • густий ранковий туман віщує щедрий урожай зернових культур;
  • коли дме сильний вітер – незабаром прийдуть ранні холоди та випаде перший сніг;
  • якщо на траві рясна роса – чекати багатого врожаю овочів і фруктів;
  • туманна й волога погода 3 жовтня означає теплу осінь і пізній снігопад;
  • якщо в повітрі багато павутиння – скоро потеплішає;
  • безвітряна погода, але з хвилями на воді – прикмета швидкого похолодання;
  • часта зміна погоди протягом дня вказує на мінливий жовтень;
  • низько розташовані на ялинах шишки віщують ранні морози;
  • якщо дме вітер з півдня – наступного року буде гарний урожай озимих;
  • коли тиждень минає без дощу – жовтень очікується сухим;
  • опале з клена листя означає сувору й холодну зиму.
