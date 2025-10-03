Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня

У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 16 – 18° тепла..
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
3 жовтня 2025 року сприятиме змінам і новим можливостям. День обіцяє несподівані зустрічі та ідеї, які можуть вплинути на майбутнє.
У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
влажность:
давление:
ветер: