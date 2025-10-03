03.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня

У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла..

Народні прикмети

сонячна й ясна погода обіцяє теплу та суху осінь;

якщо ввечері сонце заходить червоним – наступного дня буде ясно;

густий ранковий туман віщує щедрий урожай зернових культур;

коли дме сильний вітер – незабаром прийдуть ранні холоди та випаде перший сніг;

якщо на траві рясна роса – чекати багатого врожаю овочів і фруктів;

туманна й волога погода 3 жовтня означає теплу осінь і пізній снігопад;

якщо в повітрі багато павутиння – скоро потеплішає;

безвітряна погода, але з хвилями на воді – прикмета швидкого похолодання;

часта зміна погоди протягом дня вказує на мінливий жовтень;

низько розташовані на ялинах шишки віщують ранні морози;

якщо дме вітер з півдня – наступного року буде гарний урожай озимих;

коли тиждень минає без дощу – жовтень очікується сухим;

опале з клена листя означає сувору й холодну зиму.