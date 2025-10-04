    
04.10.2025  08:40   

Нобелівський лауреат проведет онлайн лекцию

Національний технічний університет «ХПІ» запрошує науковців на лекцію видатного японського фізика, дослідника космічних нейтрино, лауреата Нобелівської премії з фізики 2015 року Такаакі Кадзіти.

 
Лекція пройде під назвою: «Японська наука – з акцентом на фізику космічних променів», передає РЕДПОСТ.
 
Слід відзначити, що професор Кадзіта є одним із тих учених, які у 2022 році висловили свою підтримку українському народові та вільній Україні перед лицем російської агресії.
Захід приурочено до 140-річчя Харківського Політеху. 
 
Лекція відбудеться 8 жовтня 2025р. о 10:00 за київським часом у форматі онлайн на платформі Zoom. Ідентифікатор: 811 3041 6052, Код доступу: 447638.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася виставка дитячих малюнків.
 
