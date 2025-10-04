Нобелівський лауреат проведет онлайн лекцию

Національний технічний університет «ХПІ» запрошує науковців на лекцію видатного японського фізика, дослідника космічних нейтрино, лауреата Нобелівської премії з фізики 2015 року Такаакі Кадзіти.
Цей день ідеальний для творчості та кохання, але не для рутинної роботи. Ви можете легко піддатися емоціям через компліменти або жартівливі зауваження. Ідеї, що прийдуть сьогодні, будуть цінними, проте реалізувати їх краще пізніше.
Ясним небо у Харкові буде недовго, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.
