    
Главная Фото Виставки, ярмарки У Харкові відкрилася виставка дитячих малюнків (фото)
03.10.2025  10:17   Мирон Зелений

У Харкові відкрилася виставка дитячих малюнків (фото)

У великій залі ІВЦ «Бузок» відкрилася виставка робіт юних художників однієї з харківських творчих студій.

Харків, виставка

Попри війну, діти продовжують малювати, створюючи велетенські казкові світи, поглянути на які зможуть всі охочі, завітавши у  ІВЦ «Бузок».
 
Виставка триватиме до 10 жовтня за адресою вул. Сумська, 25 (праве крило ХНАТОБ) щодня, крім понеділка, з 10 до 18 години.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, виставка, діти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.10 Суспільство Яку погоду слід очікувати жителям Харківщини у найближчі дні 03.10 Надзвичайні події Медики Харківщини врятували постраждалих у ДТП 03.10 Надзвичайні події У Харківській області горіла господарська споруда та дах будинку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 