У Харкові відкрилася виставка дитячих малюнків (фото)

У великій залі ІВЦ «Бузок» відкрилася виставка робіт юних художників однієї з харківських творчих студій.
3 жовтня 2025 року сприятиме змінам і новим можливостям. День обіцяє несподівані зустрічі та ідеї, які можуть вплинути на майбутнє.
У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
