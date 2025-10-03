03.10.2025 10:17 Мирон Зелений

У Харкові відкрилася виставка дитячих малюнків (фото)

У великій залі ІВЦ «Бузок» відкрилася виставка робіт юних художників однієї з харківських творчих студій.





Попри війну, діти продовжують малювати, створюючи велетенські казкові світи, поглянути на які зможуть всі охочі, завітавши у ІВЦ «Бузок».

Виставка триватиме до 10 жовтня за адресою вул. Сумська, 25 (праве крило ХНАТОБ) щодня, крім понеділка, з 10 до 18 години.



