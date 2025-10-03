03.10.2025 10:50

"Харківобленерго" оголошує дитячий конкурс до новорічних свят

АТ "Харківобленерго" спільно з профспілкою товариства запрошує дітей віком від 6 до 17 років взяти участь у конкурсі "Талісман для енергетика до новорічних свят".

Творчі роботи приймаються до 22 листопада 2025 року включно, передає РЕДПОСТ.

«Вимоги до святкових талісманів прості: вони можуть бути виконані у будь-якій техніці, головне - мають бути виготовлені власноруч дитиною.

Колективні вироби не приймаються. Автори найкращих робіт отримають цінні подарунки», - кажуть організатори акції.

За детальною інформацією звертатися за телефонами: (057) 342-30-71, 342-31-07.

Все про умови конкурсу можна знайти за посиланням.

