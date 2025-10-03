"Харківобленерго" оголошує дитячий конкурс до новорічних свят

АТ "Харківобленерго" спільно з профспілкою товариства запрошує дітей віком від 6 до 17 років взяти участь у конкурсі "Талісман для енергетика до новорічних свят".
3 жовтня 2025 року сприятиме змінам і новим можливостям. День обіцяє несподівані зустрічі та ідеї, які можуть вплинути на майбутнє.
У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Опадів не прогнозується.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
