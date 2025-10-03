03.10.2025 11:15 Віталій Хіневич

У Харкові ветеринари рятують знесиленого собаку

Правоохоронці в будинку виявили померлу жінку, а на її подвір'ї знайшли знесиленого собаку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».

Правоохоронці у власному будинку виявили померлу літню жінку, яка, ймовірно, пішла з життя вже давно.

На подвір’ї, на ланцюгу в будці, знайшли її знесилену та виснажену собаку. Правоохоронці звернулися за допомогою до Центру поводження з тваринами.

«На собаці був саморобний «нашийник» з металевих карабінів та важких гострих металевих предметів, які врізалися у шкіру. На жаль, у приміщенні були також коти — вони не вижили й померли від голоду та виснаження.

Собаку вдалося врятувати. Наші ветеринари зробили лабораторні дослідження, які підтвердили сильну знесиленість та наявність паразитів. Тварина зараз у безпеці, в нашій ветеринарній клініці, й отримує необхідне лікування та догляд», - кажуть ветеринари.

