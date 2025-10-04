    
04.10.2025  19:30   Віталій Хіневич

Харківська митниця спрямувала понад 200 млн грн до держбюджету у вересні

За підсумками роботи вересня 2025 року Державний бюджет України отримав 205,2 млн грн, з позитивною динамікою по відношенню до попереднього місяця (серпень 2025 — 171,1 млн грн).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.
 
Збільшення митних надходжень спостерігається і у зрівнянні з відповідним періодом минулого року. У вересні 2024 року до держбюджету було перераховано 197,7 млн гривень.  
 
«Митниця та бізнес має спільну мету — забезпечити стабільну економічну ситуацію в Харківському регіоні. Попри близкість фронту, працюємо стабільно та надаємо увесь комплекс послуг з митного оформлення, працюють чотири митних пости», - відзначає керівник Харківської митниці Андрій Танцеров та висловлює вдячність підприємствам та компаніям, які продовжують працювати, виробляють власну продукцію, яка йде на експорт, та здійснюють  зовнішньоекономічну діяльність. 
 
За результатами проведених заходів до Держбюджету України у вересні п.р. додатково спрямовано 12,9 млн гривень. Ці кошти  отримані за рахунок  контролю митної вартості товарів – 11,1 млн грн;   контролю за визначенням країни походження – 1,2 млн грн; класифікаційної роботи – 364,9 тис гривень.
 
